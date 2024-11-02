Мухаммад призвал UFC не вводить временный титул ввиду его отсутствия

Чемпиону UFC в полусреднем весе не нравится идея со стороны руководства лиги о вводе временного пояса в его категории.

«Я вижу, что они пытаются что-то сделать с Шавкатом, а он призывает к организации поединка за временный титул. Но зачем? Я не буду выступать 6 недель, а не 6 месяцев. Но даже если они захотят провести бой за временный титул, на меня это никак не повлияет, потому что они знают, у кого настоящий пояс. Что касается меня, то я знаю, кто будет моим следующим соперником»

Белал Мухаммад накануне объявил, что снимается с поединка против Шавката Рахмонова на турнире UFC 310 из-за травмы пальца. В руководстве лиги уже задумались о введении временного пояса в полусреднем весе.