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    Мухаммад призвал UFC не вводить временный титул ввиду его отсутствия

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов
    Чемпиону UFC в полусреднем весе Белалу Мухаммаду не нравится идея со стороны руководства лиги о вводе временного пояса в его категории.

    Белал Мухаммад
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    Белал Мухаммад

    «Я вижу, что они пытаются что-то сделать с Шавкатом, а он призывает к организации поединка за временный титул. Но зачем? Я не буду выступать 6 недель, а не 6 месяцев. Но даже если они захотят провести бой за временный титул, на меня это никак не повлияет, потому что они знают, у кого настоящий пояс. Что касается меня, то я знаю, кто будет моим следующим соперником»

    Белал Мухаммад накануне объявил, что снимается с поединка против Шавката Рахмонова на турнире UFC 310 из-за травмы пальца. В руководстве лиги уже задумались о введении временного пояса в полусреднем весе.

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