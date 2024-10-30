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    Паркер готов подраться с Дюбуа, если не получит реванш с Джошуа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер
    Энди Ли, тренер Джозефа Паркера, временного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO, недавно подтвердил, что его подопечный готов встретиться с Дэниелем Дюбуа.

    Даниэль Дюбуа
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    Даниэль Дюбуа

    Их бой за титул чемпиона мира по версии IBF может состояться 22 февраля 2025 года. Паркер хочет воспользоваться данной возможностью на случай, если его матч-реванш с Энтони Джошуа не случится.

    27-летний Дюбуа ранее победил Джошуа 21 сентября в Лондоне. Хотя ходили разговоры об их матче-реванше, в настоящее время они приостановлены из-за нелучшего физического состояния Энтони.

    Паркер на данный момент идет на серии из двух выигранных поединков кряду. В последнем бою он одолел единогласным решением судей Чжана Чжилэя. Того этого аналогичным образом выиграл у Деонтея Уайлдера.

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