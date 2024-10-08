Тим Цзю: Муртазалиев — звезда первой величины, у нас будет тяжелый бой

Австралийский профессиональный боксер, экс-чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO, высоко оценил навыки, назвав его трудным соперником.

«Когда вы — "Феррари", вы не будете гоняться за маленькой "Тойотой Королла". Вы будете стремиться к следующему "Феррари". Вот, как я это вижу. Насколько я помню, мы должны были драться на одном из этапов, но потом у него случилась какая-то травма. Бахрам высокий парень, и я его очень хорошо знаю. Я знаю, что он, безусловно, звезда первой величины, так что это будет интересный бой. Муртазалиев идет вперед с хорошим напором, хорошими ударами и, конечно, у него есть сила. Так что да, это будет тяжелый бой»

Тим Цзю подерется с Муртазалиевым 19 октября. На кону их поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF, принадлежащий Бахраму.