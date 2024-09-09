Двалишвили: Умар попал в топ-5 только потому, что он брат Хабиба

Следующий претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе считает , чтонезаслуженно попал в топ-5 их дивизиона.

«Давайте поговорим об этом так — Умар хороший боец, мы все это знаем, но он не дерется ни с кем из топ-15, и теперь, UFC делает ему подарок в виде второго номера Кори Сэндхагена. Если он победит, он будет рядом с нами. Умар выиграл, и теперь он здесь, в топ-5. Но он был неуважителен. Он вызывает на бой Шона О'Мэлли, он вызывает на бой меня. Прояви к нам уважение и дай нам подраться. Ты ни с кем не дрался и попал сюда, в чемпионскую гонку, только потому что твоя фамилия Нурмагомедов, потому что ты двоюродный брат Хабиба»

Умар Нурмагомедов является вторым номером рейтинга легчайшего дивизиона UFC. Россиянин ранее не проиграл ни одного боя в карьере. В августе он победил единогласным решением судей Кори Сэндхагена.