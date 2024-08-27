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    «Канело»: Я одолею Бенавидеса, он еще не сделал ничего выдающегося

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Дэвид Бенавидес
    Сауль Альварес, бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе, заявил, что без проблем одолеет непобежденного Дэвида Бенавидеса.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «175 фунтов — это его весовая категория. И он еще ничего не сделал в нашем весе. Он уже не тот. Я не хочу говорить, что ему нужно делать. Если матчмейкеры хотят, чтобы я подрался с ним, они должны хорошо заплатить мне. Если на столе есть что-то хорошее для меня, я в деле. Это рискованный бой. Впрочем, я могу победить этого парня, но не так, как делал всегда. Возможно, что я подерусь с Бенавидесом до того, как уйду на пенсию»

    Бенавидес на данный момент является временным чемпионом мира по боксу по версии WBC во втором среднем весе и полутяжелом дивизионах. «Канело» сейчас принадлежат 3 титула в категории до 76,2 кг.

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