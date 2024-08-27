«Канело»: Я одолею Бенавидеса, он еще не сделал ничего выдающегося

, бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе, заявил , что без проблем одолеет непобежденного

«175 фунтов — это его весовая категория. И он еще ничего не сделал в нашем весе. Он уже не тот. Я не хочу говорить, что ему нужно делать. Если матчмейкеры хотят, чтобы я подрался с ним, они должны хорошо заплатить мне. Если на столе есть что-то хорошее для меня, я в деле. Это рискованный бой. Впрочем, я могу победить этого парня, но не так, как делал всегда. Возможно, что я подерусь с Бенавидесом до того, как уйду на пенсию»

Бенавидес на данный момент является временным чемпионом мира по боксу по версии WBC во втором среднем весе и полутяжелом дивизионах. «Канело» сейчас принадлежат 3 титула в категории до 76,2 кг.