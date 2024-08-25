Соннен: Ракича нельзя списывать со счетов в поединке с Анкалаевым

Бывший претендент на титулы UFC в среднем и полутяжелом дивизионахвысоко оценил шансына успех в поединке против

«Анкалаев претендент № 1, но Ракич чертовски хорош. Александр не получил титульного боя за пояс чемпиона мира, как и Анкалаев, но оказался в претендентском поединке. Удивительно, что он оказался там после поражения нокаутом. На самом деле, оказавшись на этом месте, он фактически ставит себя выше парня, которому он проиграл недавно. У него лучшее положение, чем у Прохазки. Ракич так хорош, а многие люди забыли. Он отлично выглядел в тот вечер, когда проиграл Прохазке, так что его нельзя списывать со счетом в поединке с Анкалаевым»

Анкалаев и Ракич подерутся в очном поединке на турнире UFC 307 в октябре в Абу-Даби. Россиянин на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге полутяжеловесов, а его соперник пятую.