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    Соннен: Ракича нельзя списывать со счетов в поединке с Анкалаевым

    Бои ММА UFC Сборная России Иржи Прохазка Магомед Анкалаев
    Бывший претендент на титулы UFC в среднем и полутяжелом дивизионах Чейл Соннен высоко оценил шансы Александра Ракича на успех в поединке против Магомеда Анкалаева.

    Магомед Анкалаев
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    Магомед Анкалаев

    «Анкалаев претендент № 1, но Ракич чертовски хорош. Александр не получил титульного боя за пояс чемпиона мира, как и Анкалаев, но оказался в претендентском поединке. Удивительно, что он оказался там после поражения нокаутом. На самом деле, оказавшись на этом месте, он фактически ставит себя выше парня, которому он проиграл недавно. У него лучшее положение, чем у Прохазки. Ракич так хорош, а многие люди забыли. Он отлично выглядел в тот вечер, когда проиграл Прохазке, так что его нельзя списывать со счетом в поединке с Анкалаевым»

    Анкалаев и Ракич подерутся в очном поединке на турнире UFC 307 в октябре в Абу-Даби. Россиянин на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге полутяжеловесов, а его соперник пятую.

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