Арсланбек Махмудов прокомментировал поражение в бою с Гвидо Вианелло

Российский боксер-тяжеловес, 15-й номер рейтинга по версии WBC, прокомментировал свое досрочное поражение в бою с

«После нескольких ударов головой мой левый глаз полностью закрылся, поэтому я не видел всех атак справа, и врач остановил бой в восьмом раунде! Я сделал все, что мог в этом поединке»

Бой Махмудова и Вианелло состоялся 18 августа на турнире в Канаде. Судья остановил встречу в восьмом раунде из-за гематомы Арсланбека под правым глазом.

Таким образом, россиянин потерпел поражение техническим нокаутом, которое стало для него вторым в карьере. Ранее он проигрывал досрочно Агиту Кабайелу. Также в активе Махмудова есть 19 побед, 18 из которых были нокаутами.