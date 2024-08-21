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    Арсланбек Махмудов прокомментировал поражение в бою с Гвидо Вианелло

    Бои Бокс WBC WBA IBF Сборная России
    Российский боксер-тяжеловес Арсланбек Махмудов, 15-й номер рейтинга по версии WBC, прокомментировал свое досрочное поражение в бою с Гвидо Вианелло.

    Арсланбек Махмудов
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    Арсланбек Махмудов

    «После нескольких ударов головой мой левый глаз полностью закрылся, поэтому я не видел всех атак справа, и врач остановил бой в восьмом раунде! Я сделал все, что мог в этом поединке»

    Бой Махмудова и Вианелло состоялся 18 августа на турнире в Канаде. Судья остановил встречу в восьмом раунде из-за гематомы Арсланбека под правым глазом.

    Таким образом, россиянин потерпел поражение техническим нокаутом, которое стало для него вторым в карьере. Ранее он проигрывал досрочно Агиту Кабайелу. Также в активе Махмудова есть 19 побед, 18 из которых были нокаутами.

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