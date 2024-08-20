Тренер Дэвиса: В бою «Танка» и Стивенсона шансы далеко не 50 на 50

, тренер чемпиона мира по боксу в легком весе по версии WBA Super не уверен , что уи «Танка» равные шансы на успех в очном поединке.

«Они не могут быть 50 на 50, если "Танк" может бить, а Шакур нет. Они оба умеют боксировать. У них обоих отличный IQ. Допустим, "Танк" отстал, и ему нужно выпутаться из неприятностей, и молот этого парня вытащит его из неприятностей. Теперь предположим, что Шакур отстал и ему нужно выпутываться из неприятностей. Как он собирается выпутываться из неприятностей? У него нет нокаутирующего удара. Так что шансы далеко не 50 на 50. Их не может быть 50 на 50»

Шакур Стивенсон является чемпионом мира по боксу в легком весе по версии WBC. Как и Джервонта Дэвис, он еще не потерпел ни единого поражения в своей карьере.