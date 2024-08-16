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    Кормье рассказал, почему Дю Плесси так трудно победить

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Даниэль Кормье
    Спортивный комментатор Даниэль Кормье, в прошлом именитый боец ММА, назвал причину, по которой чемпион среднего дивизиона UFC Дрикус Дю Плесси до сих непобежденный в промоушене.

    Дрикус Дю Плесси
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    Дрикус Дю Плесси

    «Проблема Дрикуса для других в том, что то, что он делает, не похоже на то, что делают все остальные. Его ноги могут скрещиваться в неподходящее время, он может наносить удар под необычным углом или он может проводить тейкдаун странным образом, но это работает. Итак, вы должны признать, что в том, что это выглядит по-другому, нет ничего плохого — это его путь, верно? Это его стиль, и он им овладел. Он освоил это до такой степени, что стал чемпионом мира. Я думаю, что неловкость Дрикуса сыграет ему на руку в это воскресенье»

    Дю Плесси на UFC 305 проведет первую защиту титула в среднем весе против Исраэля Адесаньи. Ранее Дрикус выиграл в промоушене 7 боев кряду и ни разу не проиграл.

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