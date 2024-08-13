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    Ислам Махачев готов подраться против Пэдди Пимблетта

    Бои UFC Сборная России Ислам Махачев
    Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал условие для поединка с восходящей звездой дивизиона из Англии Пэдди Пимблеттом.

    Пэдди Пимблетт
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    Пэдди Пимблетт

    «Подраться с Пэдди Пимблеттом? Когда, он этого заслужит, то почему бы и нет. Если он выиграет пару следующих боев, когда войдет в топ-10, почему бы и нет? В моем дивизионе нет захватывающих боев. Нам нужны новые имена. Я видел, как он финишировал Грина. Это было хорошее выступление, и сейчас, когда он на вершине, у него есть хорошие соперники. Теперь ему нужно больше тренироваться. Теперь все парни очень опасны»

    Пэдди Пимблетт занимает 15-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. Сейчас он идет в промоушене на серии из шести побед кряду. В последнем поединке Пэдди одолел сабмишном Бобби Грина.

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