Пейдж: Эдвардс и Рахмонов просто уничтожат Гэрри

Топовый полусредневес UFC не видит у восходящей звезды их дивизионашансов на победу в боях с

«Леон Эдвардс и Шавкат Рахмонов просто уничтожат Гэрри. Там есть несколько парней, которых он просто не сможет пройти. Так что да, я не вижу, за счет чего он продвинется к вершине. Он талантлив. Но в тоже время Иэн всегда будет в топ-10, а не в пятерке лучших. И затем он будет продолжать проигрывать определенным людям. Но он по-прежнему талантлив, и, очевидно, у него в любом случае есть куча времени, чтобы прогрессировать и становиться лучше»

Гэрри на прошедшем турнире UFC 303 победил Майкла Пейджа единогласным решением судей. Ирландец на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге полусредней весовой категории в UFC.