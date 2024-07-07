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    Стали известны гонорары Диаса и Масвидаля за боксерский бой

    Бои Бокс ММА UFC Хорхе Масвидаль Нейт Диас
    7 июля состоялся боксерский турнир в «Honda Center» в Анахайме, в Калифорнии, где в главном событии вечера прошел реванш Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля.

    Нейт Диас
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    Нейт Диас

    Данный бой продлился все 10 раундов. Диас выиграл по очкам и отомстил Масвидалю за поражение техническим нокаутом 2019 года в UFC. Промоутеры по окончании прошедшего турнира раскрыли гонорары участников главного поединка.

    Гарантированный заработок Нейта составил 500 тысяч долларов. Масвидаль за поражение получил 300 тысяч. Отметим, что это суммы без учета продаж от платных телетрансляций.

    Итоговый гонорар каждого из бойцов может увеличиться в несколько десятков раз. За свой дебютный поединок на ринге в августе прошлого года Нейт Диас с учетом PPV получил 10 млн долларов.

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