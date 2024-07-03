Гейджи является главным кандидатом на бой с Волкановски

Александр Волкановски Фото: globallookpress.com
Их противостояние в разработке на 308-м номерном турнире. Каждый из бойцов проиграл свой предыдущий поединок нокаутами.
Александр Волкановски на UFC 298 уступил досрочно во втором раунде Илии Топурии и лишился титула чемпиона промоушена в полулегком весе. Гейджи проводил предыдущий бой в апреле.
На UFC 300 «Хайлайт» потерпел поражение нокаутом на последней секунде пятого раунда в битве за пояс BMF против экс-чемпиона полулегкого дивизиона Макса Холлоуэя.