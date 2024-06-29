Бенуа Сен-Дени подерется против Мойкано в Париже в конце сентября

Французский боец ММА, 13-й номер рейтинга легкого дивизиона UFC, проведет следующий поединок против представителя Бразилии

Их встреча состоится 28 сентября на турнире в Париже. Сен-Дени подходит к этому поединку после проигрыша нокаутом во втором раунде на UFC 299 от Дастина Порье, бывшего претендента на титул.

Мойкано сейчас располагается на десятой строчке в рейтинге легкой весовой категории. В последнем поединке на юбилейном турнире UFC 300 Ренато финишировал Джэлина Тернера.

До этого он выиграл единогласным решением судей у Дрю Добера. Также известно, что изначально Мойкано должен был драться в сентябре против Пимблетта, но тот отказался от боя с ним.