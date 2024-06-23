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    Нассурдин Имавов рассчитывает подраться против Роберта Уиттакера

    Бои ММА UFC Сборная России Джаред Каннонир Роберт Уиттакер
    Топовый боец средней весовой категории UFC Нассурдин Имавов по окончании турнира в Саудовской Аравии бросил вызов Роберту Уиттакеру.

    Нассурдин Имавов
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    Нассурдин Имавов

    Представитель Франции на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге дивизиона до 83,9 кг. Сейчас он идет на серии из двух выигранных поединков кряду.

    Ранее Имавов одолел единогласным решением судей Романа Долидзе и победил техническим нокаутом Джареда Каноннира. Уиттакер на прошедшем UFC Saudi Arabia финишировал за 2 минуты Икрама Алискерова.

    Роберт опережает Имавова в ростере средневесов на одну строчку — занимает третью позицию. Напомним, что Уиттакер бывший чемпион данного дивизиона.

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