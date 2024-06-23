Нассурдин Имавов рассчитывает подраться против Роберта Уиттакера

Топовый боец средней весовой категории UFCпо окончании турнира в Саудовской Аравии бросил вызов

Представитель Франции на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге дивизиона до 83,9 кг. Сейчас он идет на серии из двух выигранных поединков кряду.

Ранее Имавов одолел единогласным решением судей Романа Долидзе и победил техническим нокаутом Джареда Каноннира. Уиттакер на прошедшем UFC Saudi Arabia финишировал за 2 минуты Икрама Алискерова.

Роберт опережает Имавова в ростере средневесов на одну строчку — занимает третью позицию. Напомним, что Уиттакер бывший чемпион данного дивизиона.