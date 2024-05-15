Отец Фьюри рассказал, почему ударил в голову представителя команды Усика

, отец чемпиона мира по боксу по версии WBC в тяжелом весе прокомментировал конфликт и драку с командойна медиа-дне.

«Это бойцовская игра. Эмоции зашкаливают. В конце дня я сидел там, занимался своими делами, и все, что я мог слышать, это: Усик! Усик! Усик! Я решил постоять за своего сына. В конце концов, он мой сын, он лучший в мире, и я хочу, чтобы люди уважали его и отдавали ему должное, которого он заслуживает, как чемпион. Он лучший боксер в мире! Когда я был среди них, и слышал это, то был зол. А в конце дня какой-то мелкий выскочка, которого я даже не знаю, вышел вперед. Он получил от меня, и на этом все закончилось»

Напомним, что Джон Фьюри начал конфликтовать с представителем команды Усика, после чего ударил его лбом в голову и сам получил рассечение.