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    Ковингтон назвал единственного бойца в UFC, которого он уважает

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Шон О'Мэлли Марлон Вера
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал, кого из бойцов лиги он уважает больше остальных.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Шон О’Мэлли он не боится красить волосы и не заботится о том, что о нем думают люди. Он красит волосы в розовый цвет, ему все равно. Он выходит на бой и показывает им, кто он такой. Шон великолепен и непобедим, он чемпион UFC в легчайшем весе. Мне просто нравится его стиль, я думаю, у него отличный стиль, и он привносит в бизнес нечто уникальное, чего не делают многие из этих бойцов.

    Многие из этих парней просто бойцы. Они думают так: я собираюсь драться и все. У них практически нет интеллектуальной глубины, они не думают о том, что они больше, чем просто бойцы, что они могут продавать эти бои и создавать бизнес для UFC. Это то, что делает Шон, и вот почему я его уважаю»

    Шон О’Мэлли является чемпионом UFC в легчайшем весе. В последнем поединке «Сахарок» одолел единогласным решением судей Марлона Веру.

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