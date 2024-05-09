Ковингтон назвал единственного бойца в UFC, которого он уважает

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе рассказал , кого из бойцов лиги он уважает больше остальных.

«Шон О’Мэлли он не боится красить волосы и не заботится о том, что о нем думают люди. Он красит волосы в розовый цвет, ему все равно. Он выходит на бой и показывает им, кто он такой. Шон великолепен и непобедим, он чемпион UFC в легчайшем весе. Мне просто нравится его стиль, я думаю, у него отличный стиль, и он привносит в бизнес нечто уникальное, чего не делают многие из этих бойцов.

Многие из этих парней просто бойцы. Они думают так: я собираюсь драться и все. У них практически нет интеллектуальной глубины, они не думают о том, что они больше, чем просто бойцы, что они могут продавать эти бои и создавать бизнес для UFC. Это то, что делает Шон, и вот почему я его уважаю»

Шон О’Мэлли является чемпионом UFC в легчайшем весе. В последнем поединке «Сахарок» одолел единогласным решением судей Марлона Веру.