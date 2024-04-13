Петтис подерется по правилам бокса против Авилы 1 июня

Бывший чемпион UFC в легком весепроведет очередной боксерский поединок противна турнире в Лас-Вегасе 1 июня.

«Шоутайм» в последнем бою на ринге одолел единогласным решением судей Роя Джонса. Его очередной поединок пройдет в одном карде с Нейтом Диасом и Хорхе Масвидалем, которые также подерутся по правилам бокса.

Соперник Петтиса идет на серии из пяти выигранных поединков кряду на ринге. Крис Авила известен тем, что является спарринг-партнером Нейта Диаса.

Напомним, что в активе Энтони Петтиса 39 поединков в смешанных единоборствах. У него 25 побед и 14 поражений. Карьеру бойца ММА Петтис закончил в августе 2022 года под эгидой PFL.