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    Фиро требует титульник с Грассо после победы над Бланчфилд

    Бои ММА UFC Алекса Грассо
    Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFC Манон Фиро требует от руководства лиги поединок за титул против Алексы Грассо после удачного выступления на прошедшем турнире в Атлантик-Сити.

    Манон Фиро
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    Манон Фиро

    «Я дралась со всеми в этой категории. Я хочу титул, вот и все. Я готова, несмотря ни на что, и хочу свой титульный бой. Бланчфилд была жесткой, но у нее не было никаких сюрпризов для меня. Я счастлива, все сложилось очень хорошо»

    Фиро в рамках главного события вечера UFC Atlantic City единогласным решением судей одолела Эрин Бланчфилд. Все 3 рефери с одинаковым счетом 50:45 отдали победу француженке.

    Благодаря данному успеху, Фиро должна потеснить Бланчфилд со второй строчки в рейтинге. Манон в UFC одержала уже седьмую победу кряду. Ранее она не потерпела в промоушене ни единого поражения.

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