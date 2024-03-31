Фиро требует титульник с Грассо после победы над Бланчфилд

Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFC требует от руководства лиги поединок за титул противпосле удачного выступления на прошедшем турнире в Атлантик-Сити.

«Я дралась со всеми в этой категории. Я хочу титул, вот и все. Я готова, несмотря ни на что, и хочу свой титульный бой. Бланчфилд была жесткой, но у нее не было никаких сюрпризов для меня. Я счастлива, все сложилось очень хорошо»

Фиро в рамках главного события вечера UFC Atlantic City единогласным решением судей одолела Эрин Бланчфилд. Все 3 рефери с одинаковым счетом 50:45 отдали победу француженке.

Благодаря данному успеху, Фиро должна потеснить Бланчфилд со второй строчки в рейтинге. Манон в UFC одержала уже седьмую победу кряду. Ранее она не потерпела в промоушене ни единого поражения.