Роман Долидзе и Энтони Эрнандез подерутся в июне на UFC 302

Грузинский боец смешанных единоборствпроведет очередной поединок против. Их встреча состоится в июне на турнире UFC 302.

Долидзе на данный момент занимает девятую строчку в рейтинге средней весовой категории. Свой предыдущий бой он проиграл единогласным решением судей Нассурдину Имавову.

Эрнандез располагается на 12-й позиции в рейтинге дивизиона UFC до 83,9 кг. Американец идет на серии из пяти выигранных поединков кряду.

В четырех из пяти боев Эрнандез побеждал досрочно. Его последний поединок состоялся на турнире UFC 298. Тогда он одолел сабмишном во втором раунде Романа Копылова.