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    Роман Долидзе и Энтони Эрнандез подерутся в июне на UFC 302

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    Грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе проведет очередной поединок против Энтони Эрнандеза. Их встреча состоится в июне на турнире UFC 302.

    Роман Долидзе
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    Роман Долидзе

    Долидзе на данный момент занимает девятую строчку в рейтинге средней весовой категории. Свой предыдущий бой он проиграл единогласным решением судей Нассурдину Имавову.

    Эрнандез располагается на 12-й позиции в рейтинге дивизиона UFC до 83,9 кг. Американец идет на серии из пяти выигранных поединков кряду.

    В четырех из пяти боев Эрнандез побеждал досрочно. Его последний поединок состоялся на турнире UFC 298. Тогда он одолел сабмишном во втором раунде Романа Копылова.

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