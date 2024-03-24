Чемпион Bellator Джексон проведет очередную защиту пояса против Курамагомедова

Джейсон Джексон (справа) Фото: globallookpress.com
Россиянин еще не потерпел ни единого поражения в своей карьере. К поединку с Джексоном он подходит после победы удушающим приемом над Рэндаллом Уоллисом.
Джексон ранее на февральском совместном турнире PFL и Bellator провел первую удачную защиту титула. Тогда он нокаутировал во втором раунде Рэя Купера.
Напомним, что Джексон стал чемпионом Bellator 17 ноября 2023 года. На 301-м турнире он финишировал непобежденного на тот момент Ярослава Амосова.