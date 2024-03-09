Джозеф Паркер готов к реваншу с Чжаном Чжилэем в этом году

Джозеф Паркер (слева) Фото: globallookpress.com
32-летний новозеландец оправился от двух нокдаунов и выиграл поединок решением большинства. Один судья показал ничью 113-113. Двое других остались на стороне Паркера.
Они показали цифры в пользу Джозефа 114:112 и 115:11. Напомним, что новозеландец подошел к этому поединку после сенсационной победы в декабре прошлого года единогласным решением над Деонтеем Уайлдером.
Паркер сейчас идет на серии из пяти выигранных поединков кряду. Всего в его активе 35 побед и 3 поражения на профессиональном ринге.