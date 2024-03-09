Джозеф Паркер готов к реваншу с Чжаном Чжилэем в этом году

подтвердил, что он снова сразится св 2024 году после того, как победил его на прошедшем турнире в Саудовской Аравии и завоевал временный титул WBO по боксу в тяжелом весе.

32-летний новозеландец оправился от двух нокдаунов и выиграл поединок решением большинства. Один судья показал ничью 113-113. Двое других остались на стороне Паркера.

Они показали цифры в пользу Джозефа 114:112 и 115:11. Напомним, что новозеландец подошел к этому поединку после сенсационной победы в декабре прошлого года единогласным решением над Деонтеем Уайлдером.

Паркер сейчас идет на серии из пяти выигранных поединков кряду. Всего в его активе 35 побед и 3 поражения на профессиональном ринге.