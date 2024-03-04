Стерлинг заявил, что О’Мэлли не сможет нокаутировать Веру

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе заявил , что новый обладатель титула в их категориине сумеет нокаутировать

«Единственное, что меня беспокоит, это слухи о том, что у него на самом деле не было отличного лагеря перед грядущим боем. Я не знаю, насколько это правда. Но с учетом сказанного, склоняюсь к тому, что О’Мэлли доведет дело до конца. Я не думаю, что он прикончит его. Их бой закончится раздельным решением»

Титульное противостояние О’Мэлли и Веры пройдет на турнире UFC 299. Для Шона это будет первая защита пояса. В предыдущем бою он отобрал титул у Стерлинга, нокаутировав его во втором раунде.

Марлон Вера в последнем поединке единогласным решением судей одолел Педро Муньоза. Сейчас он занимает пятую строчку в рейтинге дивизиона до 61 кг.