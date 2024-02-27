Диас может провести бой на UFC 306 против Масвидаля

Звездный американский боец смешанных единоборствхочет принять участие на турнире UFC 306. Об этом он заявил в своих соцсетях.

«Меня не будет на UFC 300, но я собираюсь драться на UFC 306»

Диас покинул UFC в сентябре 2022 года после победы удушающим приемом в четвертом раунде над Тони Фергюсоном. Далее Нейт провел боксерский поединок против Джейка Пола, которому проиграл единогласным решением.

Возможный соперник Диаса на UFC 306 — это Хорхе Масвидаль. Бойцы ранее вели переговоры об очном поединке в декабре. Хорхе покинул UFC в марте прошлого года.

В своем последнем поединке Масвидаль потерпел поражение по очкам от бывшего претендента на титул в полусреднем весе Гилберта Бернса.