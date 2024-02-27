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    Диас может провести бой на UFC 306 против Масвидаля

    Бои Бокс ММА UFC Нейт Диас Хорхе Масвидаль Джейк Пол Гилберт Бернс Тони Фергюсон
    Звездный американский боец смешанных единоборств Нейт Диас хочет принять участие на турнире UFC 306. Об этом он заявил в своих соцсетях.

    Нейт Диас (справа)
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    Нейт Диас (справа)

    «Меня не будет на UFC 300, но я собираюсь драться на UFC 306»

    Диас покинул UFC в сентябре 2022 года после победы удушающим приемом в четвертом раунде над Тони Фергюсоном. Далее Нейт провел боксерский поединок против Джейка Пола, которому проиграл единогласным решением.

    Возможный соперник Диаса на UFC 306 — это Хорхе Масвидаль. Бойцы ранее вели переговоры об очном поединке в декабре. Хорхе покинул UFC в марте прошлого года.

    В своем последнем поединке Масвидаль потерпел поражение по очкам от бывшего претендента на титул в полусреднем весе Гилберта Бернса.

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