Ортега готов заменить Волкановски в реванше с Топурией в Испании

Американский боец ММА, бывший претендент на титул UFC в полулегком весе, готов заменитьв реванше св Испании.

«Волкановски был великим чемпионом. То, что люди списывают Алекса со счетов, это неуважение, особенно после всех его достижений. Некоторые вещи должны разрешиться сами собой, а там посмотрим. Но если он решит, что не хочет драться, я буду более чем счастлив поехать в Испанию вместо него»

Ортега в предыдущем поединке на турнире в Мексике одолел в третьем раунде удушающим приемом Яира Родригеса. Брайан сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

Реванш Топурии и Волкановски за титул в этой категории предварительно запланирован на турнире в Испании. Ивент должен состояться ближе к концу года.