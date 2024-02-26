ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Мерсисайдские дети посрамили миллионеров из «Челси». Гол Ван Дейка принес «Ливерпулю» Кубок лиги
  • 01:00
    • Гол Модрича принес «Реалу» победу в матче с «Севильей»
  • 00:43
    • «Милан» и «Аталанта» поделили очки
  • 21:59
    • «Интер» на чужом поле разгромил «Лечче»
  • 20:46
    • «Ливерпуль» переиграл «Челси» и стал победителем Кубка английской лиги
  • 20:04
    • Массимилиано Аллегри установил исторический рекорд Серии А
    Все новости спорта

    Ортега готов заменить Волкановски в реванше с Топурией в Испании

    Бои ММА UFC Александр Волкановски
    Американский боец ММА Брайан Ортега, бывший претендент на титул UFC в полулегком весе, готов заменить Александра Волкановски в реванше с Илией Топурией в Испании.

    Александр Волкановски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Волкановски

    «Волкановски был великим чемпионом. То, что люди списывают Алекса со счетов, это неуважение, особенно после всех его достижений. Некоторые вещи должны разрешиться сами собой, а там посмотрим. Но если он решит, что не хочет драться, я буду более чем счастлив поехать в Испанию вместо него»

    Ортега в предыдущем поединке на турнире в Мексике одолел в третьем раунде удушающим приемом Яира Родригеса. Брайан сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

    Реванш Топурии и Волкановски за титул в этой категории предварительно запланирован на турнире в Испании. Ивент должен состояться ближе к концу года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет засушливый футбол
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Голы тут будут в большом количестве
  • «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Динамо» Москва не упустит шанс возглавить Запад?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Металлург — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лутон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры