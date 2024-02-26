Ортега готов заменить Волкановски в реванше с Топурией в Испании

Александр Волкановски Фото: globallookpress.com
«Волкановски был великим чемпионом. То, что люди списывают Алекса со счетов, это неуважение, особенно после всех его достижений. Некоторые вещи должны разрешиться сами собой, а там посмотрим. Но если он решит, что не хочет драться, я буду более чем счастлив поехать в Испанию вместо него»
Ортега в предыдущем поединке на турнире в Мексике одолел в третьем раунде удушающим приемом Яира Родригеса. Брайан сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.
Реванш Топурии и Волкановски за титул в этой категории предварительно запланирован на турнире в Испании. Ивент должен состояться ближе к концу года.