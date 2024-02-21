Титульники с Бейдером и «Питбулем», дебют Немкова в тяжелом весе. Анонс карда PFL vs Bellator

В ночь с 23 на 24 февраля состоится первый совместный турнир PFL и Bellator. В главном бою вечера подерутся Ренан Феррейра и Райан Бейдер

Бои предварительного карда

1. Малик Басахел в наилегчайшем весе встретится с Винисиусом Перейрой

2. Абдулла Аль-Катани в полулегком дивизионе проведет бой против Эдукондалы Рао

3. Кларесса Шилдс в женском полулегком весе встретится с Келси Десантис

4. Бьяджио Уолш в легком дивизионе подерется с Эммануэлем Паласио

5. Аарон Пико в легком весе сразится с Генри Корралесом

Champs Arrive in Riyadh | PFL vs Bellator Fight Week — VLOG Series Ep. 2

Бои основного карда

Основной кард первого объединенного турнира PFL и Bellator откроет бой в легком весе с участием Клэя Колларда и Эй Джея Макки. Статистика предстоящих соперников отличается друг от друга.

Коллард в прошлом году дошел до финала Гран-при PFL, в котором проиграл Оливье Обен-Мерсье. Всего за 5 последних боев у Клэя 3 победы и 2 проигранных поединка. Состояние его грядущего оппонента куда лучше.

Макки сейчас идет на серии из трех побед кряду. Всю свою карьеру боец провел в Bellator, где он одержал 21 победу и только один раз проиграл. Причем Эй Джей удачно выступал в двух весовых категориях и в легкой, и в полулегкой.

У него сильная база кикбоксинга и хорошая защита от тейкдаунов. Также у Макки довольно высокий уровень атакующей борьбы, о чем говорят 7 побед в карьере сабмишном. Так что для Колларда это будет один из самых трудных боев в его карьере.

Йоэль Ромеро (справа) globallookpress.com

Следующими в рамках полутяжелого веса выйдут 2 заслуженных ветерана UFC Тиаго Сантос и Йоэль Ромеро. Бразилец подписал контракт с PFL в прошлом году, но его первый бой был признан несостоявшимся.

Но вот в UFC у Сантоса было 5 поражений в последних шести боях. У Ромеро чуть более лучшая статистика за счет удачных выступлений в Bellator после ухода из лиги Даны Уайта. За 6 последних поединков в активе кубинца 4 проигрыша и 2 победы.

И все же у Ромеро есть ряд преимуществ по отношению к Сантосу. Во-первых, это невероятная физическая форма и атлетизм, которые с годами никуда не делись. Во-вторых, это невероятная стойкость.

Йоэль хоть и проигрывал, но делал это достойно. Он никому не позволил себя удосрочить. Агрессивные и жесткие размены на ближней дистанции — это то, за счет чего Ромеро способен переиграть Сантоса.

Далее в тяжелом весе состоится дебют Вадима Немкова против Бруно Каппелоззы. Россиянин ранее запомнился, как доминирующий чемпион Bellator в полутяжелом дивизионе и лидер промоушена в рейтинге Р4Р.

Немков зачистил весь дивизион до 93 кг. Он побил Фила Дэвиса, Райана Бейдера, Йоэля Ромеро и Кори Андерсона. Победная серия Вадима насчитывает 11 выигранных поединков кряду.

Последнее поражение Немкова было аж 8 лет назад. Его соперник Каппеллоза не дрался уже полтора года. В последнем бою летом 2022-го он проиграл решением Матеусу Шеффелю, хотя ранее шел на серии из пяти побед кряду.

Особых преимуществ перед Немковым у него нет. Актуальная форма россиянина гораздо лучше, чем у Бруно. Что касается габаритов, то Каппеллоза не является одним из самых физически одаренных тяжей PFL.

Jason Jackson vs Yaroslav Amosov (Welterweight Title Bout) | Bellator 301 Full Fight

В промежуточном весе до 82,6 кг встретятся Рэй Купер и Джейсон Джексон — 2 потенциальных претендента на титул в полусреднем весе. Представителю Ямайки сейчас принадлежит пояс Bellator в категории до 77,1 кг.

В прошлом бою Джексон сенсационно нокаутировал непобежденного Ярослава Амосова и отобрал у него титул. К этому поединку ямаец подходит на серии из семи побед кряду и, возможно, в своей пиковой форме за всю карьеру.

А вот его соперник ранее не отличался такой стабильностью. У Купера 2 победы и 2 поражения за 4 последних поединка. Долгие годы Рэй выступал в категории до 77,1 кг, но его последний бой проходил в среднем весе.

В нем он потерпел поражение от бывшего представителя топ-5 в данной весовой в UFC Дерека Брансона единогласным решением судей. Ввиду посредственной формы Купера у Джексона есть неплохие шансы продлить свою победную серию.

В титульных боях много интриги

Патрисио Фрейре (слева) globallookpress.com

В рамках титульного противостояния в полулегком весе Патрисио Фрейре встретится с Габриэлем Брагой. «Питбуль» уже вошел в историю, как двойной чемпион Bellator. Но взять третий пояс в легчайшей категории у него не получилось — проиграл единогласным решением Серхио Петтису.

Помимо неудачи в титульном противостоянии возрастной бразилец далее неожиданно упал в нокаут на совместном турнире Bellator и Rizin от Чихиро Сузуки. У 25-летнего Габриэля было поражение в последнем бою и 12 побед кряду до него.

Уступил он только Хесусу Пинедо, победителю последнего Гран-при PFL в полулегком весе. Как раз, именно с ним и должен был драться «Питбуль», но канадец неожиданно снялся с этого боя.

Несмотря на то, что Брага вышел на поединок на коротком уведомлении, шансы на успех у него есть. Его соперник уже далек от пика. Единственное, что у него остается, это невероятный опыт

В со-главном событии вечера в поединке за пояс в среднем весе встретятся Импа Касангай и Джонни Эблин. Бойцы сейчас пребывают в своей пиковой форме. Касангай после ухода из UFC перезагрузил свою карьеру и стал чемпионом PFL в полутяжелом весе.

Он победитель последнего Гран-при и к этому бою подходит на серии из шести побед кряду. Плюс ко всему, у него есть преимущество в габаритах по отношению к Эблину, стабильно выступавшего в среднем весе.

Джонни Эблин globallookpress.com

Джонни является непобежденным бойцом. Он чемпион Bellator в категории до 83,9 кг. Последние его победы были добыты над непростыми соперниками вроде Фабиана Эдвардса и Анатолия Токова. На стороне Касангая грубая сила и внушительная ударная мощь.

За Эблином более лучшее техническое оснащение и сильная борцовская база. Да и не стоит забывать, что Джонни в последнее время тренировался совместно с экс-чемпионом UFC в среднем весе Шоном Стиклендом, а тот однозначно помог чемпиону Bellator подтянуть все пробелы в кикбоксинге.

В главном событии вечера в титульном противостоянии в тяжелом весе встретятся Ренан Феррейра и Райан Бейдер. Бразилец является победителем Гран-при PFL в конце прошлого года, в финале которого он нокаутировал Дениса Гольцова.

За 8 последних боев у Ренана 7 побед и одно поражение. Так что в плане статистики он точно не проигрывает действующему чемпиону Bellator Райану Бейдеру. Американец в рамках тяжелого веса выиграл предыдущие 4 поединка.

Он единственный боец в истории ММА, кому дважды удалось нокаутировать легендарного Федора Емельяненко. Невероятный опыт, хорошее кардио и отличная ударная техника делают Бейдера чрезвычайно опасным бойцом даже в 40 лет.

Но у Феррейры тоже есть, чем ответить. Он на 6 лет моложе Райана и превосходит его по габаритам. Рост Ренана составляет 203 см, а размах рук 216. Разница в весе в пользу бразильца около 10-11 кг.