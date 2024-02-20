Бой Фьюри и Усика могут оценивать 5 судей, а не 3

Всемирный боксерский совет хочет ввести изменения в регламент поединка междув тяжелом весе.

От президента WBC Маурисио Сулеймана и его заместителей поступило предложение поставить оценивать на этот бой 5 судей вместо трех, чтобы избежать скандалов.

По мнению WBC, увеличение рефери является необходимой мерой для первого поединка в 21 веке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Напомним, что бой Усика и Фьюри должен пройти 18 мая в Саудовской Аравии. Тайсон и Алесандр ранее еще не потерпели ни единого поражения в профессиональной карьере.