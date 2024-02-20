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    Бой Фьюри и Усика могут оценивать 5 судей, а не 3

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Всемирный боксерский совет хочет ввести изменения в регламент поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в тяжелом весе.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    От президента WBC Маурисио Сулеймана и его заместителей поступило предложение поставить оценивать на этот бой 5 судей вместо трех, чтобы избежать скандалов.

    По мнению WBC, увеличение рефери является необходимой мерой для первого поединка в 21 веке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

    Напомним, что бой Усика и Фьюри должен пройти 18 мая в Саудовской Аравии. Тайсон и Алесандр ранее еще не потерпели ни единого поражения в профессиональной карьере.

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