Бой Фьюри и Усика могут оценивать 5 судей, а не 3

Тайсон Фьюри Фото: globallookpress.com
От президента WBC Маурисио Сулеймана и его заместителей поступило предложение поставить оценивать на этот бой 5 судей вместо трех, чтобы избежать скандалов.
По мнению WBC, увеличение рефери является необходимой мерой для первого поединка в 21 веке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.
Напомним, что бой Усика и Фьюри должен пройти 18 мая в Саудовской Аравии. Тайсон и Алесандр ранее еще не потерпели ни единого поражения в профессиональной карьере.