Чжилэй считает, что у Нганну нет шансов в бою с Джошуа

Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO рассказал , почемуне сумеет победить

«Я думаю, Джошуа победит. Отдаю должное Нганну. Он, действительно, усердно тренируется и отлично выступил в своем первом бою с Фьюри. Даже если он проиграл, он выглядел хорошо. Но есть разница между профессиональным боксом и смешанными единоборствами, и я верю, что Джошуа справится с Фрэнсисом»

В своем дебюте на профессиональном ринге Фрэнсис Нганну уступил чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри раздельным решением.

Очередной бой «Хищник» проведет против Энтони Джошуа на турнире в Саудовской Аравии 8 марта. Напомним, что Нганну экс-чемпион UFC в тяжелом весе.