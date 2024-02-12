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    Чжилэй считает, что у Нганну нет шансов в бою с Джошуа

    Бокс/ММА ММА UFC Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну
    Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Чжан Чжилэй рассказал, почему Фрэнсис Нганну не сумеет победить Энтони Джошуа.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «Я думаю, Джошуа победит. Отдаю должное Нганну. Он, действительно, усердно тренируется и отлично выступил в своем первом бою с Фьюри. Даже если он проиграл, он выглядел хорошо. Но есть разница между профессиональным боксом и смешанными единоборствами, и я верю, что Джошуа справится с Фрэнсисом»

    В своем дебюте на профессиональном ринге Фрэнсис Нганну уступил чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри раздельным решением.

    Очередной бой «Хищник» проведет против Энтони Джошуа на турнире в Саудовской Аравии 8 марта. Напомним, что Нганну экс-чемпион UFC в тяжелом весе.

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