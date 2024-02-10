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    Джамейн Ортис недоволен судейским решением в бою с Теофимо Лопесом

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    Недавний претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Джамейн Ортис раскритиковал судейское решение в поединке с Теофимо Лопесом.

    Теофимо Лопес и Джамейн Ортис
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    Теофимо Лопес и Джамейн Ортис

    «Политика, как обычно. Я чувствовал, что доминировал в бою. Он не мог дотронуться до меня. Теофимо не смог нанести ни одного сильного удара ни в корпус, ни в голову. Я заставлял его промахиваться и ловил хуком. Каждый раз, когда он пытался зайти, я наносил удар»

    Поединок за титул чемпиона мира по линии WBO проходил 9 февраля. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Теофимо единогласным решением судей.

    Для Лопеса эта победа стала первой в качестве обладателя пояса. Напомним, что он завоевал титул после выигрыша по очкам в бою с Джошем Тейлором в прошлом году.

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