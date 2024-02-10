В команде Сен-Пьера не считают Косту бойцом топ-уровня

Главный тренер зала Tristar Gym, наставник бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах не впечатлен достижениями и уровнем

«Мне кажется, Коста потерял концентрацию и интерес к боям. Он одержал последнюю победу над Рокхолдом. Но это после того, как Люка уже несколько раз побили остальные топы. А теперь давайте посмотрим на статистику Рокхолда. Его последняя победа была в 2017 году»

На данный момент Коста является шестым номером рейтинга среднего дивизиона UFC. В последний раз бразилец дрался в августе 2022 года против Люка Рокхолда, которого одолел по очкам.

За последние 4 года у Пауло нет ни одной победы над соперниками из топ-10 среднего дивизиона UFC. Всего на его счету 14 побед и 2 поражения в ММА.