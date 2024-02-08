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    Шара Булетт рассказал, какие запрещенные вещества он принимал до UFC

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    Российский боец смешанных единоборств Шара Буллет, выступающий в среднем весе UFC, признался в употреблении допинга и рассказал, какие вещества он принимал ранее.

    Шара Буллет
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    Шара Буллет

    «Кое-какие препараты я принимал для набора массы, когда дрался в организации "Наше дело". Также некоторое время принимал мельдоний. Но, знаете, я не силен в этом. У меня нет знаний в области химии. Скажу, что в АСА многие употребляют слишком много препаратов»

    Шара Буллет дебютировал в UFC в октябре прошло года. Тогда дагестанец одержал победу единогласным решением судей на турнире в Абу-Даби над Бруно Силвой.

    Шарабутдин еще не потерпел в своей карьере ни единого поражения. Всего в активе бойца 12 выигранных поединков в смешанных единоборствах.

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