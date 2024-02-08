Шара Булетт рассказал, какие запрещенные вещества он принимал до UFC

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе UFC, признался в употреблении допинга и рассказал, какие вещества он принимал ранее.

«Кое-какие препараты я принимал для набора массы, когда дрался в организации "Наше дело". Также некоторое время принимал мельдоний. Но, знаете, я не силен в этом. У меня нет знаний в области химии. Скажу, что в АСА многие употребляют слишком много препаратов»

Шара Буллет дебютировал в UFC в октябре прошло года. Тогда дагестанец одержал победу единогласным решением судей на турнире в Абу-Даби над Бруно Силвой.

Шарабутдин еще не потерпел в своей карьере ни единого поражения. Всего в активе бойца 12 выигранных поединков в смешанных единоборствах.