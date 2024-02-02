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    UFC исключит Ковингтона из топ-15, если он откажется от боя с Рахмоновым

    Бокс/ММА ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс Шавкат Рахмонов
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, нынешний пятый номер рейтинга, может покинуть топ-15, если не выйдет на поединок с Шавкатом Рахмоновым.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    Промоушен принял такое решение, чтобы не задерживать титульную гонку в дивизионе. UFC намерен устроить поединок за пояс между Белалом Мухаммадом и Леоном Эдвардсом.

    Победитель противостояния Ковингтона и Рахмонова должен будет стать следующим претендентом на пояс. Колби в последнем бою уступил единогласным решением Леону Эдвардсу.

    Шавкат ранее выиграл удушающим приемом у Стивена Томпсона. Всего в активе казахстанского бойца 18 побед и ни одного поражения в ММА. Его поединок с Ковингтоном предварительно запланирован на начало июня.

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