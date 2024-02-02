UFC исключит Ковингтона из топ-15, если он откажется от боя с Рахмоновым

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, нынешний пятый номер рейтинга, может покинуть топ-15, если не выйдет на поединок с

Промоушен принял такое решение, чтобы не задерживать титульную гонку в дивизионе. UFC намерен устроить поединок за пояс между Белалом Мухаммадом и Леоном Эдвардсом.

Победитель противостояния Ковингтона и Рахмонова должен будет стать следующим претендентом на пояс. Колби в последнем бою уступил единогласным решением Леону Эдвардсу.

Шавкат ранее выиграл удушающим приемом у Стивена Томпсона. Всего в активе казахстанского бойца 18 побед и ни одного поражения в ММА. Его поединок с Ковингтоном предварительно запланирован на начало июня.