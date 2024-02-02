UFC исключит Ковингтона из топ-15, если он откажется от боя с Рахмоновым

Колби Ковингтон Фото: globallookpress.com
Промоушен принял такое решение, чтобы не задерживать титульную гонку в дивизионе. UFC намерен устроить поединок за пояс между Белалом Мухаммадом и Леоном Эдвардсом.
Победитель противостояния Ковингтона и Рахмонова должен будет стать следующим претендентом на пояс. Колби в последнем бою уступил единогласным решением Леону Эдвардсу.
Шавкат ранее выиграл удушающим приемом у Стивена Томпсона. Всего в активе казахстанского бойца 18 побед и ни одного поражения в ММА. Его поединок с Ковингтоном предварительно запланирован на начало июня.