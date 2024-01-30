Магомед Анкалаев в числе номинантов на лучший нокаут января

Известное спортивное издание ММА Junkie включилов число претендентов на награду за лучший нокаут в UFC в январе.

Россиянин дрался в середине месяца на первом турнире этого года. Его бой против Джонни Уокера в полутяжелом весе возглавил кард UFC Vegas 84, который состоялся 14 января.

Тогда Магомед одержал победу нокаутом, финишировав противника после хука с правой руки во втором раунде. На данный момент Анкалаев идет в промоушене на беспроигрышной серии из 11-ти боев кряду.

Сейчас он является третьим номером в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. Всего в активе российского бойца 19 побед, одна ничья и одно поражение в ММА.