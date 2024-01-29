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    Гаджиев сделал неожиданный прогноз на бой Адесаньи и Шары Буллета

    Бокс/ММА ММА UFC AMC Сборная России Шон Стрикланд Исраэль Адесанья
    Президент лиги АМС Камил Гаджиев высоко оценил шансы на победу дебютанта UFC Шары Буллета против бывшего чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесаньи.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Я не думаю, что тот же Адесанья как-то шокирует Шару Буллета и станет для него проблемой. В своей нынешней форме он способен побить лучших бойцов среднего дивизиона»

    Шара Буллет провел в UFC только один поединок. Россиянин дебютировал в промоушене в октябре прошлого года на турнире в Абу-Даби и победил единогласным решением Бруно Силву.

    Адесанья в сентябре 2023-го потерял пояс чемпиона, проиграл по очкам Шону Стрикленду. Всего у Исраэля 24 выигранных поединка и 3 поражения в ММА.

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