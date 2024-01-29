Гаджиев сделал неожиданный прогноз на бой Адесаньи и Шары Буллета

Президент лиги АМСвысоко оценил шансы на победу дебютанта UFCпротив бывшего чемпиона среднего дивизиона

«Я не думаю, что тот же Адесанья как-то шокирует Шару Буллета и станет для него проблемой. В своей нынешней форме он способен побить лучших бойцов среднего дивизиона»

Шара Буллет провел в UFC только один поединок. Россиянин дебютировал в промоушене в октябре прошлого года на турнире в Абу-Даби и победил единогласным решением Бруно Силву.

Адесанья в сентябре 2023-го потерял пояс чемпиона, проиграл по очкам Шону Стрикленду. Всего у Исраэля 24 выигранных поединка и 3 поражения в ММА.