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    Муртазалиев и Калкей подерутся за пояс IBF 6 апреля в Берлине

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Российский профессиональный боксер Бахрам Муртазалиев проведет свой следующий поединок против Джека Калкея за вакантный титул в первом среднем весе по версии IBF.

    Бахрам Муртазалиев
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    Бахрам Муртазалиев

    Их бой состоится 6 апреля на турнире в Берлине. Муртазалиев и Калкей являются соседями по рейтингу дивизиона, занимая первую и вторую позиции.

    Россиянин подходит к этой встрече после победы по очкам над Роберто Валенсуэлой. Всего в активе Бахрама Муртазалиева 21 выигранный поединок и ни одного поражения в карьере.

    Джек Калкей в последнем бою нокаутировал во втором раунде Хуана Монзона. У немецкого боксера 33 победы и 4 проигрыша на профессиональном ринге.

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