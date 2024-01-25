Муртазалиев и Калкей подерутся за пояс IBF 6 апреля в Берлине

Российский профессиональный боксерпроведет свой следующий поединок противза вакантный титул в первом среднем весе по версии IBF.

Их бой состоится 6 апреля на турнире в Берлине. Муртазалиев и Калкей являются соседями по рейтингу дивизиона, занимая первую и вторую позиции.

Россиянин подходит к этой встрече после победы по очкам над Роберто Валенсуэлой. Всего в активе Бахрама Муртазалиева 21 выигранный поединок и ни одного поражения в карьере.

Джек Калкей в последнем бою нокаутировал во втором раунде Хуана Монзона. У немецкого боксера 33 победы и 4 проигрыша на профессиональном ринге.