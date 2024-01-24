ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мовсар ЕвлоевДана Уайт недоволен Евлоевым. За победу над Алленом россиянину не дадут титульник
  • 17:49
    • Зверев победил Алькараса и вышел в полуфинал Australian Open
  • 16:20
    • В РПЛ перенесут игры 21-го тура из-за выборов президента России
  • 14:51
    • «Адмирал» выиграл у «Металлурга» в КХЛ
  • 16:40
    • Ирак и Япония вышли в плей-офф Кубка Азии
  • 14:43
    • «Салават Юлаев» продлил серию поражений «Амура»
    Все новости спорта

    Сехудо считает, что Каннонир отберет титул у Дю Плесси

    Бокс/ММА ММА UFC Исраэль Адесанья Алекс Перейра Джаред Каннонир Марвин Веттори Генри Сехудо
    Третий номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Генри Сехудо назвал бойца, который сможет отобрать титул у нового чемпиона промоушена в среднем весе Дрикуса Дю Плесси.

    Джаред Каннонир
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джаред Каннонир

    «Каннонир более опасный соперник для Дю Плесси, чем Перейра и Адесанья. У этого парня хорошая защита от тейкдаунов. Он разностороннее и гораздо сильнее физически, чем Дрикус»

    Каннонир на данный момент занимает четвертую позицию в рейтинге среднего дивизиона UFC. В предыдущем поединке он победил единогласным решением судей Марвина Веттори.

    В июне 2022 года американец дрался за титул в среднем весе, но проиграл по очкам Исраэлю Адесанье. Всего в активе Джареда 17 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пришло время «Атлетика»
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ливерпуль» снова победит и выйдет в финал Кубка английской лиги
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Унион» даст бой чемпиону
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Андерлехт
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры