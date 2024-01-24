Сехудо считает, что Каннонир отберет титул у Дю Плесси

Третий номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC назвал бойца, который сможет отобрать титул у нового чемпиона промоушена в среднем весе

«Каннонир более опасный соперник для Дю Плесси, чем Перейра и Адесанья. У этого парня хорошая защита от тейкдаунов. Он разностороннее и гораздо сильнее физически, чем Дрикус»

Каннонир на данный момент занимает четвертую позицию в рейтинге среднего дивизиона UFC. В предыдущем поединке он победил единогласным решением судей Марвина Веттори.

В июне 2022 года американец дрался за титул в среднем весе, но проиграл по очкам Исраэлю Адесанье. Всего в активе Джареда 17 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах.