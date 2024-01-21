UFC включил экс-чемпиона промоушена Фрэнки Эдгара в зал славы

Ветеран смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легкой весовой категории, был включен в зал славы промоушена.

Американец выступал в организации Даны Уайта с 2007-го по 2022 год. Помимо титула в легком весе Эдгар также доходил до статуса претендента на временный титул в полулегком дивизионе.

Закончил свою карьеру Фрэнки 12 ноября 2022-го. Тогда в рамках поединка легчайшего дивизиона Эдгар уступил нокаутом в первом раунде соотечественнику Крису Гутьерресу.

За всю карьеру в ММА на счету экс-чемпиона 24 выигранных боя, 11 поражений и одна ничья. Свои выступления в UFC Эдгар завершил серией из трех проигрышей кряду.