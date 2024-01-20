Хилл об Анкалаеве: Глупый боец с низким IQ

Бывший чемпион полутяжелого дивизиона UFC, нынешний первый номер рейтинга, рассказал , что думает о российском бойце

«Я понимаю, что он идет к своей мечте и хочет добиться титула. Но этот парень не делает ничего яркого и выдающегося. Я бы сказал, Анкалаев глупый боец с низким IQ»

Также Джамал добавил, что не впечатлен послужным списком россиянина и его победной серией в промоушене. Анкалаев на данный момент занимает третью позицию в ростере полутяжеловесов UFC.

В своем последнем поединке он нокаутировал во втором раунде Джонни Уокера. Магомед идет в промоушене на беспроигрышной серии из 11-ти боев кряду. Единственное поражение в карьере россиянин потерпел в 2018-м в дебюте в UFC от Пола Крейга.