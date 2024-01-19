Стрикленд не планирует драться за второй титул в полутяжелом весе

Обладатель титула UFC в среднем дивизионена прошедшей пресс-конференции ответил на вопрос о смене весовой категории после поединка с

«Я не собираюсь драться с Перейрой в полутяжелом весе. Но могу отдать Дю Плесси на растерзание Алексу после того, как сам его прикончу»

Соперник Стрикленда на грядущем турнире UFC 297 придерживается противоположной позиции. Южноафриканец заявил о желании подраться за второй титул с Алексом Перейрой в ближайшем будущем.

Бой за пояс в среднем весе с участием Стрикленда и Дю Плесси состоится 21 января и возглавит кард турнира в Торонто, в Канаде. Дрикус в случае победы станет первым в истории чемпионом UFC из ЮАР.