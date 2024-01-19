Малиньяджи: Бетербиев должен возглавить Р4Р, если победит Бивола

Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем дивизионелидера рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

«Артур заслуживает быть в числе лучших боксеров мира наряду с Иноуэ, Усиком и Кроуфордом. Бетербиев должен возглавить рейтинг Р4Р, если победит Бивола»

Артур Бетербиев является чемпионом мира по трем версиям в полутяжелом весе. В предыдущем своем поединке россиянин одолел техническим нокаутом Каллума Смита.

Всего в активе Бетербиева 20 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. Все свои бои он выиграл досрочно. Очередной поединок Артур проведет против соотечественника Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона в весе до 79,4 кг.