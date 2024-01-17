Волкановски: Аллен пройдет Евлоева за счет своего опыта

Чемпион UFC в полулегком весе высказался о предстоящем поединке между его прямыми конкурентами

«Думаю, победитель этого боя выйдет на титул. Мовсар еще никому не проиграл в своей карьере, и он фаворит, по мнению букмекеров. Тем не менее, я склоняюсь к победе Аллена. Он пройдет Евлоева за счет своего опыта»

Бой Евлоева и Аллена состоится 14 января в рамках основного карда турнира UFC 297. Мовсар подходит к этой встрече после победы единогласным решением над Диего Лопесом в статусе девятого номера рейтинга полулегковесов.

Арнольд свой последний бой проиграл по очкам бывшему чемпиону дивизиона Максу Холлоуэю. Англичанин сейчас занимает четвертую позицию в ростере.