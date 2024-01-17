Претендентский бой Суарес и Лемос в женском минимальном весе отменен

Третий номер рейтинга женского минимального дивизиона UFCснялась с поединка противиз-за травмы.

Их бой должен был состояться на 298-м номерном карде в феврале. Поединок носил статус претендентского. Вместо Суарес выйти на замену готова Маккензи Дерн.

О сроках возвращения Татьяны пока неизвестно. Напомним, что Суарес является непобежденным бойцом. Ранее она выиграла все 10 поединков в смешанных единоборствах.

В последнем своем бою 33-летняя американка победила удушающим приемом во втором раунде бывшую чемпионку их дивизиона Джессику Андраде. В UFC Суарес выступает с ноября 2017 года.