Шлеменко заявил, что удосрочит Исмаилова в реванше

Российский боец ММА, бывший чемпион Bellator в среднем весе, уверен в досрочной победе надв потенциальном реванше.

«Я был не против с ним подраться еще раз в марте в RCC, но он выбрал АСА. Понимаю, почему он отказался от реванша. Магомед сильно рисковал проиграть второй бой досрочно»

Первый поединок Шлеменко с Исмаиловым состоялся на турнире RCC 13 в декабре 2022 года. Тогда Магомед выиграл у «Шторма» единогласным решением по итогам пяти раундов.

В последнем своем поединке Александр Шлеменко нокаутировал менее, чем за 5 минут Александра Илича. Всего у бывшего чемпиона Bellator 63 победы, одна ничья и 15 поражений в смешанных единоборствах.