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    Шлеменко заявил, что удосрочит Исмаилова в реванше

    Бокс/ММА ММА Bellator ACA RCC Сборная России Магомед Исмаилов
    Российский боец ММА Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе, уверен в досрочной победе над Магомедом Исмаиловым в потенциальном реванше.

    Магомед Исмаилов
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    Магомед Исмаилов

    «Я был не против с ним подраться еще раз в марте в RCC, но он выбрал АСА. Понимаю, почему он отказался от реванша. Магомед сильно рисковал проиграть второй бой досрочно»

    Первый поединок Шлеменко с Исмаиловым состоялся на турнире RCC 13 в декабре 2022 года. Тогда Магомед выиграл у «Шторма» единогласным решением по итогам пяти раундов.

    В последнем своем поединке Александр Шлеменко нокаутировал менее, чем за 5 минут Александра Илича. Всего у бывшего чемпиона Bellator 63 победы, одна ничья и 15 поражений в смешанных единоборствах.

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