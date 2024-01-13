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    Кормье: Аспиналл будет признан лучшим бойцом ММА 2024 года

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Даниэль Кормье Сергей Павлович
    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высоко оценил перспективы в 2024 году обладателя временного титула в тяжелом дивизионе Тома Аспиналла.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Когда у Аспиналла появится возможность подраться с парнем, которого все считают величайшим, то он проявит себя настолько хорошо, что о нем заговорит весь мир. Том будет признан лучшим бойцом ММА 2024 года»

    Аспиналл в ноябре 2023-го завоевал временный титул в тяжелом весе на турнире UFC 295, нокаутировав в первом раунде Сергея Павловича.

    Сейчас англичанин идет в промоушене на серии из двух выигранных поединков кряду. У Тома в смешанных единоборствах 14 побед и 3 поражения.

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