Кормье: Аспиналл будет признан лучшим бойцом ММА 2024 года

Экс-чемпион UFC в двух весовых категорияхвысоко оценил перспективы в 2024 году обладателя временного титула в тяжелом дивизионе

«Когда у Аспиналла появится возможность подраться с парнем, которого все считают величайшим, то он проявит себя настолько хорошо, что о нем заговорит весь мир. Том будет признан лучшим бойцом ММА 2024 года»

Аспиналл в ноябре 2023-го завоевал временный титул в тяжелом весе на турнире UFC 295, нокаутировав в первом раунде Сергея Павловича.

Сейчас англичанин идет в промоушене на серии из двух выигранных поединков кряду. У Тома в смешанных единоборствах 14 побед и 3 поражения.