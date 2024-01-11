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    Экс-чемпионка UFC Намаюнас в конце марта подерется с Рибас

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    Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас проведет следующий бой 24 марта на турнире в Лас-Вегасе.

    Роуз Намаюнас
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    Роуз Намаюнас

    Ее соперницей станет Аманда Рибас, а поединок между ними состоится в рамках наилегчайшего дивизиона. Намаюнас в последнем бою проиграла единогласным решением Манон Фиро.

    Для Роуз то был первый поединок в рамках наилегчайшего весе. Всего у экс-чемпионки 14 побед и 6 проигрышей в ММА. Рибас сейчас является девятым номером в весе до 57 кг.

    В предыдущем бою она нокаутировала в третьем раунде Луану Пинейро. Всего в активе Аманды Рибас 12 выигранных поединков и 4 поражения в профессиональной карьере.

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