Экс-чемпионка UFC Намаюнас в конце марта подерется с Рибас

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весепроведет следующий бой 24 марта на турнире в Лас-Вегасе.

Ее соперницей станет Аманда Рибас, а поединок между ними состоится в рамках наилегчайшего дивизиона. Намаюнас в последнем бою проиграла единогласным решением Манон Фиро.

Для Роуз то был первый поединок в рамках наилегчайшего весе. Всего у экс-чемпионки 14 побед и 6 проигрышей в ММА. Рибас сейчас является девятым номером в весе до 57 кг.

В предыдущем бою она нокаутировала в третьем раунде Луану Пинейро. Всего в активе Аманды Рибас 12 выигранных поединков и 4 поражения в профессиональной карьере.