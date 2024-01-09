Александр Ракич назвал главную проблему Иржи Прохазки

Топовый полутяжеловес UFC назвал главную проблему бывшего чемпиона их дивизиона

«В каждом предыдущем бою соперники отправляли Иржи в нокдаун. Не могу сказать, что у него слишком слабый подбородок, но он чувствует все эти удары в отличие от меня»

Прохазка и Ракич проведут очный поединок на турнире UFC 300. Каждый подходит к очному противостоянию после поражений в предыдущих боях. Александр в мае 2022-го получил травму в поединке с Яном Блаховичем и уступил ему техническим нокаутом.

Иржи на турнире UFC 295 был финиширован во втором раунде Алексом Перейрой в бою за титул. Сейчас Прохазка второй номер рейтинга полутяжеловесов, Ракич занимает пятую позицию.