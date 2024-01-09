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    Александр Ракич назвал главную проблему Иржи Прохазки

    Бокс/ММА ММА UFC Иржи Прохазка Ян Блахович Алекс Перейра
    Топовый полутяжеловес UFC Александр Ракич назвал главную проблему бывшего чемпиона их дивизиона Иржи Прохазки.

    Александр Ракич
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    Александр Ракич

    «В каждом предыдущем бою соперники отправляли Иржи в нокдаун. Не могу сказать, что у него слишком слабый подбородок, но он чувствует все эти удары в отличие от меня»

    Прохазка и Ракич проведут очный поединок на турнире UFC 300. Каждый подходит к очному противостоянию после поражений в предыдущих боях. Александр в мае 2022-го получил травму в поединке с Яном Блаховичем и уступил ему техническим нокаутом.

    Иржи на турнире UFC 295 был финиширован во втором раунде Алексом Перейрой в бою за титул. Сейчас Прохазка второй номер рейтинга полутяжеловесов, Ракич занимает пятую позицию.

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