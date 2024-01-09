Чендлер намекнул, что отправит Макгрегора на пенсию

Пятый номер рейтинга легкого дивизиона UFC и бывший претендент на титул заявил , что отправит на пенсию

«Соперники Конора и раньше доминировали над ним. Я изобью его точно также, как это сделал Дастин Порье. Имя Майкла Чендлера станет последним в списке противников Макгрегора»

Бой Макгрегора с Чендлером запланирован на 29 июня. Встреча должна состояться в среднем весе, но ее победитель никак не повлияет на рейтинг и не попадает в топ-15 дивизиона.

Для Конора это будет первый бой за 3 года. В июле 2021-го ирландец сломал ногу во время поединка с Дастином Порье в первом раунде и не смог продолжить встречу.