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    Брат Джонни Уокера дебютирует в UFC 7 апреля в тяжелом весе

    Бокс/ММА ММА UFC
    7 апреля в UFC состоится дебют Вальтера Уокера, родного брата топового полутяжеловеса Джонни Уокера. Бразилец проведет первый поединок в промоушене в рамках тяжелого дивизиона против Лукаса Бжески.

    Джонни Уокер
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    Джонни Уокер

    Уокер младший ранее не потерпел ни единого поражения в профессиональной карьере. Он выиграл все предыдущие 11 боев. В пяти поединках Вальтер побеждал досрочно.

    27-летний бразилец дрался в организациях Titan FC, MMA Series и Arena Global. В последнем бою Вальтер Уокер одолел техническим нокаутом Алекса Николсона.

    Его предстоящий соперник Бжески идет в UFC на серии из трех поражений подряд. В предыдущем бою он проиграл нокаутом в первом раунде Вальдо Кортесу-Акосте.

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