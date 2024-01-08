Брат Джонни Уокера дебютирует в UFC 7 апреля в тяжелом весе

7 апреля в UFC состоится дебют, родного брата топового полутяжеловеса. Бразилец проведет первый поединок в промоушене в рамках тяжелого дивизиона против

Уокер младший ранее не потерпел ни единого поражения в профессиональной карьере. Он выиграл все предыдущие 11 боев. В пяти поединках Вальтер побеждал досрочно.

27-летний бразилец дрался в организациях Titan FC, MMA Series и Arena Global. В последнем бою Вальтер Уокер одолел техническим нокаутом Алекса Николсона.

Его предстоящий соперник Бжески идет в UFC на серии из трех поражений подряд. В предыдущем бою он проиграл нокаутом в первом раунде Вальдо Кортесу-Акосте.