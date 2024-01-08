Сен-Дини подерется с Порье вместо Дариуша на UFC 299

Глава UFCанонсировал громкий поединок в легком весе на март. Бывший временный чемпионподерется с восходящей звездой дивизиона

Их поединок состоится на турнире UFC 299. Изначально Сен-Дини должен был драться против Бенеила Дариуша. Но по неизвестной причине этот бой сорвался и теперь француз встретится с Порье.

Бенуа занимает 12-ю строчку в рейтинге весовой категории до 70,3 кг. В предыдущем бою он нокаутировал Мэта Фреволу в первом раунде. Сейчас Сен-Дини идет на серии из пяти досрочных побед кряду.

Порье является третьим номером в ростере легковесов. Летом прошлого года «Бриллиант» потерпел досрочное поражение в реванше против Джастина Гейджи.