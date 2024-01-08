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    Сен-Дини подерется с Порье вместо Дариуша на UFC 299

    Бокс/ММА ММА UFC Дастин Порье Джастин Гейджи Бенэил Дариуш Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт анонсировал громкий поединок в легком весе на март. Бывший временный чемпион Дастин Порье подерется с восходящей звездой дивизиона Бенуа Сен-Дини.

    Бенуа Сен-Дини
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    Бенуа Сен-Дини

    Их поединок состоится на турнире UFC 299. Изначально Сен-Дини должен был драться против Бенеила Дариуша. Но по неизвестной причине этот бой сорвался и теперь француз встретится с Порье.

    Бенуа занимает 12-ю строчку в рейтинге весовой категории до 70,3 кг. В предыдущем бою он нокаутировал Мэта Фреволу в первом раунде. Сейчас Сен-Дини идет на серии из пяти досрочных побед кряду.

    Порье является третьим номером в ростере легковесов. Летом прошлого года «Бриллиант» потерпел досрочное поражение в реванше против Джастина Гейджи.

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