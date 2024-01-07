Хргович заявил, что побьет Фьюри и Джошуа

Топовый хорватский боксер-тяжеловес сравнил себя с главными звездами дивизиона, включая двух британцев

«У меня еще не было возможности проявить себя в боях с ними. Но я считаю себя лучшим боксером-тяжеловесом в мире. Я могу побить любого из них»

23 декабря в предыдущем поединке Филип нокаутировал Марка де Мори. На профессиональном ринге хорват еще не потерпел ни единого поражения. Всего у Хрговича 17 побед в 17-ти боях.

На данный момент он занимает первую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона по версии IBF. Хргович является одним из потенциальных соперников Джошуа на 2024 год.