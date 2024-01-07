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    Хргович заявил, что побьет Фьюри и Джошуа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
    Топовый хорватский боксер-тяжеловес Филип Хргович сравнил себя с главными звездами дивизиона, включая двух британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

    Филип Хргович (слева)
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    Филип Хргович (слева)

    «У меня еще не было возможности проявить себя в боях с ними. Но я считаю себя лучшим боксером-тяжеловесом в мире. Я могу побить любого из них»

    23 декабря в предыдущем поединке Филип нокаутировал Марка де Мори. На профессиональном ринге хорват еще не потерпел ни единого поражения. Всего у Хрговича 17 побед в 17-ти боях.

    На данный момент он занимает первую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона по версии IBF. Хргович является одним из потенциальных соперников Джошуа на 2024 год.

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